Совбез ООН отменил оружейное эмбарго в отношении ЦАР

Резолюцию приняли единогласно

Оружейное эмбарго в отношении Центральноафриканской Республики отменено. Резолюцию, проект которой представила Франция, одобрил Совет Безопасности ООН. Члены СБ приняли его единогласно, передает РИА Новости.

Постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя итоги голосования, отметил, что ситуация в ЦАР с начала действия санкционного режима существенно улучшилась. Дипломат подчеркнул важность того, что Совбез наконец-то признал объективную реальность.

Ранее СБ уже смягчал соответствующее оружейное эмбарго. Были разрешены поставки оружия силам безопасности ЦАР, включая государственные гражданские правоохранительные органы. Небензя пообещал, что Россия со своей стороны продолжит поддерживать республику, в интересах окончательного установления мира.

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