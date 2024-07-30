Лукашенко помиловал приговоренного к смертной казни немецкого наемника

Гражданин ФРГ ранее направил прошение президенту Белоруссии

Александр Лукашенко принял решение о помиловании гражданина ФРГ Рико Кригера. Белорусский суд приговорил немца к смертной казни за диверсию, однако осужденный направил президенту Белоруссии прошение о помиловании.

Как передает агентство БелТА, белорусский лидер удовлетворил просьбу немецкого наемника спустя несколько часов после того, как получил прошение. Лукашенко собрал совещание, на котором обсуждался этот вопрос. На встрече с белорусским лидером присутствовали следователь по делу Кригера, адвокат, который защищал его в суде и председатель КГБ Иван Тертель.

По версии следствия, Кригер фотографировал по заданию СБУ в Могилевской области пусковые установки "Искандер". Также немца обвиняют в подготовке к теракту на железной дороге.

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