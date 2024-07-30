Израильская армия нанесла удар по Бейруту

Целю был один из командиров "Хезболла"

Израильская армия впервые со 2 января нанесла удар по Бейруту. Как заявили в ЦАХАЛ, целью удара был высокопоставленный командир "Хезболла". По информации израильских военных, представитель движения - ответственный за убийство израильских граждан.

В Израиле заявляют об ответе на трагедию в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Вечером 27 июля город подвергся ракетному удару, погибли 12 детей. Израильская сторона возложила ответственность на ливанское шиитское движение "Хезболла".

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что атака не останется без ответа. В свою очередь, представители "Хезболлы" отрицают причастность к обстрелу. Несмотря на это, в Тель-Авиве заявляют о близости войны с Ливаном.

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