ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Израильская армия нанесла удар по Бейруту

20:50
  • вторник
  • 30 июля 2024

Целю был один из командиров "Хезболла"

Израильская армия впервые со 2 января нанесла удар по Бейруту. Как заявили в ЦАХАЛ, целью удара был высокопоставленный командир "Хезболла". По информации израильских военных, представитель движения - ответственный за убийство израильских граждан.

Израиль пригрозил Эрдогану судьбой Хусейна
Израиль нанес серию ударов по территории Ливана

В Израиле заявляют об ответе на трагедию в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах.  Вечером 27 июля город подвергся ракетному удару, погибли 12 детей. Израильская сторона возложила ответственность на ливанское шиитское движение "Хезболла".

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что атака не останется без ответа. В свою очередь, представители "Хезболлы" отрицают причастность к обстрелу. Несмотря на это, в Тель-Авиве заявляют о близости войны с Ливаном.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Ситуация в Бейруте
Ситуация в Бейруте
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.