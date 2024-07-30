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Спасатели эвакуируют людей из горящего ТЦ в Симферополе

21:11
  • вторник
  • 30 июля 2024

Информация о пострадавших не поступала

Спасатели эвакуируют людей из торгового центра "Лоцман" в Симферополе. Площадь возгорания уточняется, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

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Сообщение о задымлении в торговом центре "Лоцман" на улице Севастопольской в Симферополе поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 20:25 мск. Незамедлительно по повышенному рангу к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения, приводит сообщение агентство ТАСС.

 В МЧС уточнили, что продолжается эвакуация посетителей и персонала. Данных о пострадавших пока не поступало.

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