МИД России осудил израильский удар по Ливану

Это грубое нарушение международного права

В МИД России осудили удары израильской армии по Ливану. Израиль, предпринимая такие шаги, грубо нарушает международное право, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Армия обороны Израиля ранее сообщила, что нанесла удар по Бейруту. По словам военных, целью был командир, "ответственный за убийство израильских гражданских". В минувшую субботу в деревне Мадждаль-Шамс в районе Голанских высот в результате ракетного удара погибли 12 детей и подростков. Израиль возложил ответственность на ливанское шиитское движение "Хезболлах", однако его представители причастность к обстрелу отрицают.

По данным ливанского национального агентства, была атакована территория здания совета движения "Хезболлах" в Харет Хрейк. Удар пришелся по территории рядом с больницей Бахман, передает РИА Новости. По некоторым данным, погибли два командира "Хезболлы".

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