ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД России осудил израильский удар по Ливану

21:31
  • вторник
  • 30 июля 2024

Это грубое нарушение международного права

В МИД России осудили удары израильской армии по Ливану. Израиль, предпринимая такие шаги, грубо нарушает международное право, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Израильская армия нанесла удар по Бейруту
Израиль пригрозил Эрдогану судьбой Хусейна

Армия обороны Израиля ранее сообщила, что нанесла удар по Бейруту. По словам военных, целью был командир, "ответственный за убийство израильских гражданских". В минувшую субботу в деревне Мадждаль-Шамс в районе Голанских высот в результате ракетного удара погибли 12 детей и подростков. Израиль возложил ответственность на ливанское шиитское движение "Хезболлах", однако его представители причастность к обстрелу отрицают.

По данным ливанского национального агентства, была атакована территория здания совета движения "Хезболлах" в Харет Хрейк. Удар пришелся по территории рядом с больницей Бахман, передает РИА Новости. По некоторым данным, погибли два командира "Хезболлы".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Ситуация в Ливане
Ситуация в Ливане
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.