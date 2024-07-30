Число пострадавших в результате удара по Бейруту достигло 17

Шестеро из них - дети

Семнадцать человек ранены в результате удара израильской армии по южному пригороду ливанской столицы Бейрута. По данным ливанского телеканала Al Jadeed, в числе пострадавших – шестеро детей.

Армия обороны Израиля ранее сообщила, что нанесла удар по Бейруту. По словам военных, целью был командир, "ответственный за убийство израильских гражданских" в деревне Мадждаль-Шамс в районе Голанских высот. Там в результате ракетного удара, который Израиль приписал "Хезболе", погибли 12 детей и подростков. Шиитское движение причастность к обстрелу отрицает.

Удар ЦАХАЛ пришелся по территории рядом с больницей Бахман. Как заявил высокопоставленный источник в движении "Хезболла", попытка Израиля убить командира Фуада Шукера провалилась.

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