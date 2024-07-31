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Армия обороны Израиля заявила о ликвидации командира "Хезболлы"

01:23
  • среда
  • 31 июля 2024

Фуад Шукр был главной целью ударов по Бейруту

В ходе удара по Бейруту был ликвидирован второй по значимости командир "Хезболлы" Фуад Шукр. Об этом во вторник, 30 июля, заявила Армия обороны Израиля.

Согласно программе Госдепа США Rewards for Justice, за информацию о Шукре была назначена награда в пять миллионов долларов.

Сегодня Израиль нанёс удары по столице Ливана с целью ликвидировать высокопоставленного командира "Хезболлы". Министерство здравоохранения Ливана сообщает о 68 пострадавших и трёх погибших. 

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