Массовые беспорядки и столкновения с полицией прошли в английском Саутпорте на фоне трагедии с гибелью детей

Протестующие отдали дань уважения детям, погибшим в результате нападения мигранта
В Саутпорте в Великобритании выспыхнули массовые беспорядки и столкновения с полицией, несколько офицеров получили ранения. Об этом во вторник, 30 июля, сообщила газета The Guardian.
Как сообщает издание, протестующие устроили погром на улицах города и подожгли полицейский фургон возле городской мечети.
29 июля мигрант напал с ножом на танцевальную студию в Саутпорте, в результате погибли трое детей и пострадали несколько полицейских.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram