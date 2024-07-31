Массовые беспорядки и столкновения с полицией прошли в английском Саутпорте на фоне трагедии с гибелью детей

Протестующие отдали дань уважения детям, погибшим в результате нападения мигранта

В Саутпорте в Великобритании выспыхнули массовые беспорядки и столкновения с полицией, несколько офицеров получили ранения. Об этом во вторник, 30 июля, сообщила газета The Guardian.

Как сообщает издание, протестующие устроили погром на улицах города и подожгли полицейский фургон возле городской мечети.

29 июля мигрант напал с ножом на танцевальную студию в Саутпорте, в результате погибли трое детей и пострадали несколько полицейских.

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