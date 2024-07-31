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Все пассажиры поезда Казань-Адлер прибыли в Сочи

05:05
  • среда
  • 31 июля 2024

Уцелевшие вагоны поезда прибыли в пункт назначения вместе с пассажирами

Все пассажиры сошедшего в Волгоградской области поезда Казань-Адлер прибыли в Сочи. Об этом в среду, 31 июля, сообщил РИА Новости пресс-секретарь по Туапсинскому району СКЖД Михаил Зыков.

Он уточнил, что первый поезд с пострадавшими прибыл в Сочи во вторник вечером, второй — в ночь на среду.

29 июля сообщалось, что уцелевшие вагоны поезда, а также резервный состав продолжили движение в пункт назначения вместе с пассажирами.

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