Венесуэла разрывает дипломатические отношения с Перу

Решение было принято после заявления главы МИД Перу в пользу кандидата от оппозиции Венесуэлы

Правительство Боливарианской Республики Венесуэлы разорвало дипломатические отношения с Республикой Перу. Об этом в среду, 31 июля, сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль.

Сообщается, что такое решение было принято после того, как министр иностранных дел Перу назвал оппозиционера Эдмундо Гонсалеса избранным президентом Венесуэлы.

Ранее Перу также отказалась признавать итоги президентских выборов в Венесуэле.

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