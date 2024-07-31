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ВС России заняли более выгодные позиции на основных направлениях

07:50
  • среда
  • 31 июля 2024

Группировкой "Центр" отражены шесть контратак ВСУ

В зоне спецоперации российские войска заняли более выгодные позиции по переднему краю на основных направлениях. Группировкой "Центр" отражены шесть контратак ВСУ, освобожден населенный пункт Ленинское в ДНР. В зоне ответственности "Южной" группировки противник за сутки потерял 650 боевиков.

На южнодонецком направлении в районе Константиновки мотострелки группировки "Восток" при поддержке танков Т-80 захватили опорник неонацистов. Штурмовики действовали стремительно, застав противника врасплох. Бойцы ворвались в окопы и взяли укрепрайон в лесополосе. Огневое прикрытие обеспечили боевые машины. ВСУ пытались остановить наши танки минометным огнем, но тщетно. Благодаря профессионализму экипажей задачу выполнили без потерь.

В зоне ответственности группировки "Восток" штурмовики Су-25 уничтожили опорный пункт и живую силу неонацистов. Пара "Грачей" приблизилась к передовой на предельно малых высотах и нанесла удары по заданным координатам неуправляемыми ракетами. Затем летчики произвели маневр уклонения, отстрел тепловых ловушек и благополучно вернулись на аэродром. По докладу передового авианаводчика задача выполнена на "отлично", все объекты ВСУ ликвидированы.

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