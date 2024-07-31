На передовой наградили отличившихся в ходе спецоперации бойцов

Командование поблагодарило за успешное выполнение боевой задачи и личный вклад в общее дело
Государственные награды получили бойцы отдельной гвардейской мотострелковой "Славянской" бригады за освобождение населенных пунктов на территории ДНР.
За мужество и самоотверженность военнослужащим вручены медали "За отвагу", "За храбрость" II степени, Суворова и Жукова, а также знаки отличия ордена Святого Георгия "Георгиевский крест" IV степени.
Церемония прошла в непосредственной близости от линии соприкосновения. Командование поблагодарило за успешное выполнение боевой задачи и личный вклад в общее дело.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram