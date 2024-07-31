ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На передовой наградили отличившихся в ходе спецоперации бойцов

07:54
  • среда
  • 31 июля 2024

Командование поблагодарило за успешное выполнение боевой задачи и личный вклад в общее дело

Государственные награды получили бойцы отдельной гвардейской мотострелковой "Славянской" бригады за освобождение населенных пунктов на территории ДНР.

За мужество и самоотверженность военнослужащим вручены медали "За отвагу", "За храбрость" II степени, Суворова и Жукова, а также знаки отличия ордена Святого Георгия "Георгиевский крест" IV степени.

Церемония прошла в непосредственной близости от линии соприкосновения. Командование поблагодарило за успешное выполнение боевой задачи и личный вклад в общее дело.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Награждение отличившихся во время СВО
Награждение отличившихся во время СВО
Награждение отличившихся во время СВО
Награждение отличившихся во время СВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.