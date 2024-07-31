На передовой наградили отличившихся в ходе спецоперации бойцов

Командование поблагодарило за успешное выполнение боевой задачи и личный вклад в общее дело

Государственные награды получили бойцы отдельной гвардейской мотострелковой "Славянской" бригады за освобождение населенных пунктов на территории ДНР.

За мужество и самоотверженность военнослужащим вручены медали "За отвагу", "За храбрость" II степени, Суворова и Жукова, а также знаки отличия ордена Святого Георгия "Георгиевский крест" IV степени.

Церемония прошла в непосредственной близости от линии соприкосновения. Командование поблагодарило за успешное выполнение боевой задачи и личный вклад в общее дело.

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