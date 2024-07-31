Представлены новые герои СВО

Ефрейтор Сергей Тхоренко и его расчет одержали победу над противником в артиллерийской дуэли
В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных.
Ефрейтор Кирилл Макаренко в составе подразделения мотострелков вел прицельный огонь по наступающим радикалам и ликвидировал четверых из них, удержав важный рубеж. Враг был отброшен на исходные позиции.
Ефрейтор Сергей Тхоренко и его расчет одержали победу над противником в артиллерийской дуэли. Во время контрбатарейной борьбы уничтожили наблюдательный пункт и несколько групп пехоты ВСУ, обеспечив продвижение российских войск вглубь обороны неонацистов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram