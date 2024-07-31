ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Представлены новые герои СВО

07:51
  • среда
  • 31 июля 2024

Ефрейтор Сергей Тхоренко и его расчет одержали победу над противником в артиллерийской дуэли

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных.

Ефрейтор Кирилл Макаренко в составе подразделения мотострелков вел прицельный огонь по наступающим радикалам и ликвидировал четверых из них, удержав важный рубеж. Враг был отброшен на исходные позиции.

Ефрейтор Сергей Тхоренко и его расчет одержали победу над противником в артиллерийской дуэли. Во время контрбатарейной борьбы уничтожили наблюдательный пункт и несколько групп пехоты ВСУ, обеспечив продвижение российских войск вглубь обороны неонацистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.