Ефрейтор Сергей Тхоренко и его расчет одержали победу над противником в артиллерийской дуэли

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных.

Ефрейтор Кирилл Макаренко в составе подразделения мотострелков вел прицельный огонь по наступающим радикалам и ликвидировал четверых из них, удержав важный рубеж. Враг был отброшен на исходные позиции.

Ефрейтор Сергей Тхоренко и его расчет одержали победу над противником в артиллерийской дуэли. Во время контрбатарейной борьбы уничтожили наблюдательный пункт и несколько групп пехоты ВСУ, обеспечив продвижение российских войск вглубь обороны неонацистов.

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