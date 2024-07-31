Путин поздравил школьников с выступлением на олимпиаде по химии в Саудовской Аравии

Оно получилось триумфальным

Владимир Путин поздравил сборную команду российских школьников с триумфальным выступлением на международной олимпиаде по химии в Саудовской Аравии. Как отметил в телеграмме президент, ребята убедительно подтвердили сильные позиции отечественной научной школы.

Четверо обладателей золотых медалей вернулись накануне вечером в Москву. Всего в соревнованиях в Эр-Рияде приняли участие 333 школьника из 90 стран мира.

Подготовка нашей сборной проходила на химическом факультете МГУ под руководством опытных тренеров.

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