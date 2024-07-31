Тем временем число жертв израильского удара по пригородам столицы Ливана возросло до четырех

В Тегеране убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Его гибель уже подтвердили в движении. Это произошло после участия высокопоставленного чиновника в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана. Власти Исламской республики заявили, что гибель Хании не останется безнаказанной, и начали расследования.

Тем временем число жертв израильского удара по пригородам столицы Ливана возросло до четырех, двое из них - дети. Ранены более 70 человек. Об этом сообщает минздрав республики. Разрушены несколько домов. Спасатели продолжают оказывать помощь пострадавшим и вести поиск пропавших без вести.

ЦАХАЛ выпустила по Бейруту четыре ракеты. Целью была ликвидация военного руководителя "Хезболла" Фурада Шокла, которого Тель-Авив обвиняет в гибели 12-ти детей. Позже подтвердилось, что он умер от ран в больнице.

МИД России расценил атаку Израиля на Ливан как грубое нарушение международного права. Несколько стран уже обратились в ООН с требованием осудить действия еврейского государства. В офисе всемирной организации только выразили крайнюю обеспокоенность и призвали стороны к максимальной сдержанности.

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