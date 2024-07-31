Протест жителей вызвало недавнее нападение подростка с ножом на танцевальную студию

Более 20 полицейских пострадали в ходе беспорядков в английском Саутпорте.

Протест жителей вызвало недавнее нападение подростка с ножом на танцевальную студию, в результате которого погибли три девочки, еще восемь детей получили ранения, пятеро находятся в критическом состоянии.

Трагедия произошла в минувший понедельник. Участники акции бросали бутылки и кирпичи в полицейских, жгли мусорные баки и переворачивали автомобили силовиков. Все это происходило недалеко от мечети.

Сейчас в городе предприняты повышенные меры безопасности. 17-летний подозреваемый задержан и дает показания. Его мотивы по-прежнему неизвестны. Предполагается, что он действовал в одиночку.

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