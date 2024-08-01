Гороскоп на сегодня, 1 августа, для всех знаков зодиака

Луна в Раке в добрых отношениях с деловитым Меркурием в Деве

Овны

Первый день августа радует деловым настроем: вам не захочется бездельничать даже в отпуске! Составьте список дел на месяц, он пригодится в подготовке к 1 сентября.

Тельцы

Вы балансируете на грани, пока ваш Уран готовится к схватке с Венерой. Начните август без резких движений – присматривайтесь к ситуации, которая вокруг вас.

Близнецы

Вы полны не только решимости, но и сил для выполнения поставленных задач. Не пропустите этот день, действуйте, вы в ресурсе и способны сейчас на многое.

Раки

Луна в вашем знаке в добрых отношениях с деловитым Меркурием в Деве. Вы можете придумать оригинальный выход из положения, которое беспокоит вас сейчас.

Львы

Вы получите деньги, которых не ждали, подарки, сюрпризы. Также можете найти информацию, которую давно искали, или ответ на важный вопрос.

Девы

Друзья или коллеги помогут советом или сделают что-то вместо вас. Вы поймете, на кого можете рассчитывать, и переосмыслите ценность отношений с людьми.

Весы

Не спешите искать компанию на вечер - вам будет отлично думаться в одиночестве. Проведите этот день максимально тихо, и вы удивитесь, как много успели сделать.

Скорпионы

Вы начнете последний месяц лета с благородных устремлений. Сегодня хорошо делать добрые дела, участвовать в благотворительности, дарить подарки.

Стрельцы

Если вы ждали знака свыше, чтобы сделать важный для карьеры шаг, - вот он! Будьте активны на работе, не бойтесь брать на себя ответственность - и вас заметят.

Козероги

Пора переключиться на серьезный лад и вспомнить о новых знаниях – август на календаре! Подумайте, с чего вам стоит начать подготовку к новому учебному году.

Водолеи

Вы получите хорошие новости, касающиеся вашего здоровья. В делах, связанных с налогами, кредитами, страховками, тоже наметится положительная динамика.

Рыбы

Любовь – ваша тема сегодня: одиноким представителям знака светит приятное знакомство, семейным – радость общения с партнером. Тем, у кого есть дети, веселье обеспечено.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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