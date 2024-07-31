За ночь ВСУ многократно пытались ударить по России

В ночь на среду, 31 июля, киевский режим вновь предпринял попытки совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации.

Как сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале, российская система противовоздушной обороны перехватила и ликвидировала 11 БПЛА самолетного типа над Белгородской, четыре — над Брянской, по одному БПЛА — над Курской, Калужской, Ростовской областями и Республикой Крым.

Кроме того, уничтожена управляемая ракета "Нептун-МД" над Курской областью.

24 июля посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что с начала 2024 года от ударов украинских беспилотников по российской территории уже погибли 107 человек. Пострадали от атак 623 мирных жителя России.

Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что наша страна продолжит развивать системы противовоздушной обороны на ближних и дальних рубежа, а также оснащать свой флот гиперзвуковыми комплексами.

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