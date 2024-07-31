Перейти от слов к делу Киев до сих пор не хочет

Киев готов вести переговоры с Москвой, но строго в рамках международного права. Такое заявление сделал во вторник, 30 июля, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По словам чиновника, "переговоры, безусловно, нужны, но Украина четко говорит: давайте ввести переговоры на условиях, опирающихся на международное право как концепцию".

При этом главным в пресловутой концепции Подоляк назвал территориальную целостность и суверенитет государства, сообщает ТАСС.

Ранее член Совета Федерации России Андрей Климов призвал не рассчитывать на готовность Украины к переговорам после президентских выборов в США, а "продолжать настойчиво и профессионально делать то, что мы делаем" в рамках специальной военной операции.

Сам Подоляк еще 26 июля утверждал, что потенциальное мирное соглашение с Москвой недопустимо, так как из-за него Россия может стать сильнее. Подобный шаг – это самая настоящая "сделка с дьяволом", заявлял украинский чиновник.

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