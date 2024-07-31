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ВС России нанесли массированный удар по объектам ВСУ

08:28
  • среда
  • 31 июля 2024

Всю ночь на Украине что-то взрывалось

Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли серию ударов по украинским объектам.

За период с 20:45 по мск 30 июля и до 5:30 по мск 31 июля ВС России нанесли 34 удара по контролируемым Киевом территориям.

Так, в частности, в Киевской области поражены пункт размещения иностранных наемников у аэропорта в Борисполе и пункт расположения ВСУ в Броварах.  

В Полтавской области российская армия ударила по пункту дислокации ВСУ и наемников в Миргороде, а также по топливному складу "Полтаватопливо". Кроме того, зафиксировано пять прилетов в районе аэродрома в Миргороде.

Поражены склады возле железнодорожной станции в Кременчуге, пункты расположения ВСУ у полигона в Житомирской области и боевиков из неонацистского формирования "Кракен" в Харьковской области.

Взрывы также были слышны в Черкасской, Херсонской, Днепропетровской, Сумской, Кировоградской областях.

"Прилетало по Украине сегодня ночью чудесно", - сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

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