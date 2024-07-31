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Анджелина Джоли примчалась к сыну в больницу

08:19
  • среда
  • 31 июля 2024

Пакс попал в ДТП

Анджелина Джоли немедленно отреагировала на новость, что ее приемный сын Пакс попал в автомобильную аварию. Голливудская актриса приехала в больницу, куда госпитализировали 20-летнего парня. Теперь, как сообщают журналисты, Анджелина дежурит возле его кровати. Также она передала сообщение всем, кто беспокоится о самочувствии Пакса.

"Анджелина все время находится с ним и передала, что состояние Пакса стабильное", - рассказали в близком окружении Джоли журналу People.

А еще стало известно, что это не первая авария, в которой оказывается Пакс. Говорят, близкие очень беспокоятся о том, что парень пренебрегает техникой безопасности и передвигается на своем электровелосипеде без шлема. Вот и в этот раз сын Анджелины Джоли и Брэда Питта был без защиты.

Напомним, что Пакс попал в больницу в результате ДТП - он врезался в автомобиль на перекрестке. Водитель машины быстро сориентировался: он вышел из транспортного средства, оценил состояние парня и вызвал "скорую помощь". Пакс жаловался на боль в голове и бедре. В итоге его увезли в больницу.

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