Хаматова отказалась разговаривать с Пугачевой

Говорят, артистка была не в духе

В Юрмале настоящий слет российских артистов, покинувших Россию вскоре после начала СВО. Там отметились Чулпан Хаматова, Алла Пугачева, иноагенты Андрей Макаревич и Максим Галкин и многие другие. Дело в том, что на днях свою работу начал музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву". И хотя та же Алла Пугачева отметилась на мероприятии лишь в качестве гостя, она все равно стала звездой программы. Зрители неизменно аплодировали ей, едва завидев в зале.

А еще Примадонна появилась на спектакле Данилы Козловского. Посмотреть выступление популярного актера пришли также Максим Виторган и Чулпан Хаматова. Не обошлось без конфуза. Говорят, Чулпан по какой-то причине отказалась разговаривать с Аллой Борисовной. Об этом судачат в Сети очевидцы. По слухам, Хаматова была не в настроении.

В последнее время дела у нее в Латвии идут не очень хорошо, отмечает "КП". По некоторым данным, актриса осталась без работы. Национальный латышский театр отказал ей и Максиму Суханову в аренде площадки, где они должны были играть свой новый спектакль. В результате, по слухам, оба вынуждены выступать в каком-то ангаре в неблагополучном районе Риги.

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