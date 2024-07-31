МИД России назвал гибель главы политбюро ХАМАС политическим убийством

Это приведет к дальнейшей эскалации

В МИД России прокомментировали гибель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Это абсолютно неприемлемое политическое убийство, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов. Произошедшее неминуемо приведет к дальнейшей эскалации напряженности в регионе. Кроме того, убийство Хании негативно отразится на переговорах в Дохе по сектору Газа.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли 31 июля в результате нападения на резиденцию в Тегеране. Движение уже подтвердило его смерть и возложило ответственность за случившееся на Израиль.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram