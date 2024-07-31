В Госдуму внесли поправки о воинской обязанности получивших гражданство России

Ее неисполнение будет грозить лишением паспорта

На рассмотрение Государственной думы внесен законопроект о воинской обязанности лиц, получивших российское гражданство.

Согласно тексту документа, неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет для получивших гражданство может грозить его лишением.

Органы внутренних дел будут обязаны предоставлять в реестр воинского учета сведения о мужчинах перед приведением их к присяге гражданина России. Это следует из текста законопроекта об обязательной воинской обязанности для лиц, приобретающих гражданство, который цитирует ТАСС.

В июне председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что в зону проведения специальной военной операции отправили 10 тысяч получивших гражданство мигрантов. Они отправляются служить в тыловые подразделения, которые строят укрепления.

В Федеральной службе судебных приставов тем временем рассказали, что в первом полугодии 2024 года из России было выдворено 39,5 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства, допустивших нарушения российского миграционного законодательства.

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