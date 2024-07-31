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В Госдуму внесли поправки о воинской обязанности получивших гражданство России

08:50
  • среда
  • 31 июля 2024

Ее неисполнение будет грозить лишением паспорта

На рассмотрение Государственной думы внесен законопроект о воинской обязанности лиц, получивших российское гражданство.
Госдума узаконит постановку мигрантов на воинский учет при получении паспорта России

Согласно тексту документа, неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет для получивших гражданство может грозить его лишением.

Органы внутренних дел будут обязаны предоставлять в реестр воинского учета сведения о мужчинах перед приведением их к присяге гражданина России. Это следует из текста законопроекта об обязательной воинской обязанности для лиц, приобретающих гражданство, который цитирует ТАСС.

В июне председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что в зону проведения специальной военной операции отправили 10 тысяч получивших гражданство мигрантов. Они отправляются служить в тыловые подразделения, которые строят укрепления.

В Федеральной службе судебных приставов тем временем рассказали, что в первом полугодии 2024 года из России было выдворено 39,5 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства, допустивших нарушения российского миграционного законодательства.

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