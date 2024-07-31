В оппозиции рассказали о плане ударить по Белоруссии беспилотниками

План разработали белорусские радикалы в Литве
Находящиеся в Литве радикальные белорусские оппозиционеры планировали нанести удары беспилотниками по территории родной страны. Такое заявление сделала активистка оппозиции Ольга Тишкевич, которая вернулась в Белоруссию из эмиграции.
Согласно этому плану, бывший сотрудник института биоорганической химии Национальной академии наук Белоруссии Олег Дорошкевич "пытался создать дроны для того, чтобы потом этот дрон мог переносить жидкость с радионуклидами".
Эти устройства планировать использовать "сначала по Украине, а потом они хотели уже применить это по Беларуси", рассказала Тишкевич.
Кроме того, Дорошкевич собирался разработать методику восстановления земель, зараженных радионуклидами, чтобы сначала заразить земли на Украине и в Белоруссии, а затем восстановить по своей методике, сообщает РИА Новости.
Ранее в Министерстве обороны Белоруссии рассказали, что Киев стягивает к границе войска, вооружение и военную технику. При этом украинские военные оборудовали проходы в минно-взрывных заграждениях. В Кремле отмечали, что это вызывает беспокойство не только у Минска, но и Москвы.
2 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Военно-воздушные силы и противовоздушная оборона республики находятся в высокой боевой готовности. Это относится и к российским войскам, дислоцированным на белорусской земле.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram