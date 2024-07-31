ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В оппозиции рассказали о плане ударить по Белоруссии беспилотниками

09:16
  • среда
  • 31 июля 2024

План разработали белорусские радикалы в Литве

Находящиеся в Литве радикальные белорусские оппозиционеры планировали нанести удары беспилотниками по территории родной страны. Такое заявление сделала активистка оппозиции Ольга Тишкевич, которая вернулась в Белоруссию из эмиграции.
В Белоруссии заявили об обострении обстановки на границе с Украиной

Согласно этому плану, бывший сотрудник института биоорганической химии Национальной академии наук Белоруссии Олег Дорошкевич "пытался создать дроны для того, чтобы потом этот дрон мог переносить жидкость с радионуклидами".

Эти устройства планировать использовать "сначала по Украине, а потом они хотели уже применить это по Беларуси", рассказала Тишкевич.

Кроме того, Дорошкевич собирался разработать методику восстановления земель, зараженных радионуклидами, чтобы сначала заразить земли на Украине и в Белоруссии, а затем восстановить по своей методике, сообщает РИА Новости.

Ранее в Министерстве обороны Белоруссии рассказали, что Киев стягивает к границе войска, вооружение и военную технику. При этом украинские военные оборудовали проходы в минно-взрывных заграждениях. В Кремле отмечали, что это вызывает беспокойство не только у Минска, но и Москвы.

2 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Военно-воздушные силы и противовоздушная оборона республики находятся в высокой боевой готовности. Это относится и к российским войскам, дислоцированным на белорусской земле.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Погранслужба Белоруссии
Погранслужба Белоруссии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.