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Многоэтажка загорелась в Шебекине после ночных обстрелов ВСУ

09:17
  • среда
  • 31 июля 2024

Пострадавших нет

Украинские войска за минувшую ночь несколько раз обстреляли город Шебекино Белгородской области.

ВСУ вели обстрел шестью кассетными боеприпасами, двое из них попали в многоквартирный дом.  Начался сильный пожар по всей площади дома.

"Горит многоэтажный дом. Я выехал на место происшествия", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Информации о пострадавших нет. Половина жильцов выехала к родственникам, 17 человек размещены в пунктах временного размещения.  Жильцы поврежденного дома получат выплаты, заявил глава региона.

В настоящее время очаг возгорания ликвидирован. Днем специалисты приступят к осмотру несущих конструкций и плит. 

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