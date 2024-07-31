Многоэтажка загорелась в Шебекине после ночных обстрелов ВСУ

Пострадавших нет

Украинские войска за минувшую ночь несколько раз обстреляли город Шебекино Белгородской области.

ВСУ вели обстрел шестью кассетными боеприпасами, двое из них попали в многоквартирный дом. Начался сильный пожар по всей площади дома.

"Горит многоэтажный дом. Я выехал на место происшествия", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Информации о пострадавших нет. Половина жильцов выехала к родственникам, 17 человек размещены в пунктах временного размещения. Жильцы поврежденного дома получат выплаты, заявил глава региона.

В настоящее время очаг возгорания ликвидирован. Днем специалисты приступят к осмотру несущих конструкций и плит.

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