ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Более 270 тыс. человек ежегодно посещают площадки объединения "Выставочные залы Москвы"

09:19
  • среда
  • 31 июля 2024

В него входят галереи в разных округах города

Более 270 тысяч человек ежегодно посещают объединение "Выставочные залы Москвы". В него входят галереи в разных округах города.

Как рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин, на всех площадках посетителям также предлагают лекции, мастер-классы, творческие встречи.

Популярностью пользуется галерея на Шаболовке, где можно больше узнать о том, как выглядела столица в начале прошлого века. Среди экспонатов - археологические находки, фотографии, макеты и чертежи зданий.

"Галерея на Трубной", которая вошла в объединение в этом году, поддерживает молодых художников и знакомит посетителей с российским современным искусством. 
 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Выставка
Выставка
Выставка
Выставка
Выставка
Выставка
Выставка
Выставка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.