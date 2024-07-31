Собянин: Более 270 тыс. человек ежегодно посещают площадки объединения "Выставочные залы Москвы"

В него входят галереи в разных округах города

Более 270 тысяч человек ежегодно посещают объединение "Выставочные залы Москвы". В него входят галереи в разных округах города.

Как рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин, на всех площадках посетителям также предлагают лекции, мастер-классы, творческие встречи.

Популярностью пользуется галерея на Шаболовке, где можно больше узнать о том, как выглядела столица в начале прошлого века. Среди экспонатов - археологические находки, фотографии, макеты и чертежи зданий.

"Галерея на Трубной", которая вошла в объединение в этом году, поддерживает молодых художников и знакомит посетителей с российским современным искусством.



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