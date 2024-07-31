ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Больной ведущий Юрий Николаев с трудом ходит

09:29
  • среда
  • 31 июля 2024

Шоумен появился на публике

На днях в Москве состоялась премьера фильма "Водитель-олигарх". Ленту снял известный продюсер, ведущий, режиссер Алексей Пиманов. Картину представили актеры Павел Прилучный, Ольга Погодина, Станислав Дужников и многие другие. Посмотреть новинку пришло немало знаменитостей, в том числе и легендарный ведущий программ "Утренняя звезда" и "Утренняя почта" Юрий Николаев. Сопровождала его супруга Элеонора.

Отметим, что несмотря на возраст и неважное самочувствие, шоумен продолжает работать. Юрию Николаеву в том году исполнилось 75 лет, однако громких торжеств по этому поводу он не устраивал. Не секрет, что несколько лет назад у телеведущего диагностировали онкологическое заболевание. Вот и на премьере он выглядел исхудавшим и медленно передвигался.

"Я берегу силы, по разным мероприятиям практически не хожу, но сделал исключения ради своего давнего товарища и друга, который спродюсировал и снял этот фильм. Он и меня на съемки в небольшой роли приглашал, но из-за болезни я был вынужден отказаться", - цитирует Юрия Николаева "Мир новостей".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Юрий Николаев
Юрий Николаев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.