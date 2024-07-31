Больной ведущий Юрий Николаев с трудом ходит

Шоумен появился на публике

На днях в Москве состоялась премьера фильма "Водитель-олигарх". Ленту снял известный продюсер, ведущий, режиссер Алексей Пиманов. Картину представили актеры Павел Прилучный, Ольга Погодина, Станислав Дужников и многие другие. Посмотреть новинку пришло немало знаменитостей, в том числе и легендарный ведущий программ "Утренняя звезда" и "Утренняя почта" Юрий Николаев. Сопровождала его супруга Элеонора.

Отметим, что несмотря на возраст и неважное самочувствие, шоумен продолжает работать. Юрию Николаеву в том году исполнилось 75 лет, однако громких торжеств по этому поводу он не устраивал. Не секрет, что несколько лет назад у телеведущего диагностировали онкологическое заболевание. Вот и на премьере он выглядел исхудавшим и медленно передвигался.

"Я берегу силы, по разным мероприятиям практически не хожу, но сделал исключения ради своего давнего товарища и друга, который спродюсировал и снял этот фильм. Он и меня на съемки в небольшой роли приглашал, но из-за болезни я был вынужден отказаться", - цитирует Юрия Николаева "Мир новостей".

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