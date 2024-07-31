В России начался третий этап учения нестратегических ядерных сил

Привлечены Южный и Центральный военные округа, а также личный состав ВКС

Военнослужащие ВС России отработают вопросы подготовки к боевому применению нестратегического ядерного оружия на стартовавшем третьем этапе учений.

Как рассказали в среду, 31 июля, в российском Министерстве обороны, к маневрам привлечены Центральный и Южный военный округа, а также личный состав Воздушно-космических сил.

Перед военными, в частности, поставлены учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков.

При этом авиация отработает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в назначенные районы патрулирования, сообщает ТАСС.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что дискуссии по поводу внесения изменений в ядерную доктрину России ведутся из-за действий НАТО и членов альянса, которые "проводят враждебную политику по отношению к нам и не скрывают этого".

Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков предупредил, что Россия в ответ на размещение дальнобойных ракет США в Германии может развернуть аналогичные системы в ядерном оснащении. Дипломат подчеркнул, что это "способ найти самый эффективный, в том числе, с точки зрения затрат, алгоритм реагирования на меняющиеся вызовы".

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