Возрастает опасность прямого столкновения ядерных держав

Развязанная Соединенными Штатами и НАТО гибридная война против России угрожает вылиться в качественно новый и угрожающий всему миру формат — прямое столкновение ядерных держав. Об этом предупредила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Как подчеркнула чиновница, Вашингтон и Североатлантический альянс стремились осваивать постсоветское пространство в военно-политическом отношении в ущерб коренным интересам безопасности России. Получив отпор, они развязали гибридную войну для нанесения России стратегического поражения.

Подобные действия могут привести к прямому столкновению ядерных держав, а утверждения Запада о неготовности Москвы отделить диалог по контролю над вооружениями от общего негативного военно-политического контекста — лицемерие и абсурд, цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что президент США Джо Байден "зол", так как его "предала его партия, унизили СМИ, бросили спонсоры, над ним смеется весь мир". В связи с этим бизнесмен предупредил о рисках использования Байденом "красной кнопки".

Тем временем российский министр иностранных дел Сергей Лавров допустил, что возможное размещение американского ядерного оружия на территории Юго-Восточной Азии увеличит риски для безопасности в регионе.

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