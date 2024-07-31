Госдума завершает весеннюю сессию. Итоги

Впервые за всю историю современной России Дума сформировала состав правительства

Госдума 31 июля завершает весеннюю сессию. На последнем заседании депутаты подводят итоги работы за полгода. Впервые за всю историю современной России Дума сформировала состав правительства. Значительная часть работы была связана с социальной повесткой. Целый ряд законопроектов предстоит рассмотреть и в последний день.

Особое внимание парламентарии в эту сессию уделили социальной поддержке населения. В том числе - участникам СВО и их семьям. Так, принят закон, запрещающий увольнять вдов ветеранов боевых действий в течение года. Такую же защиту государство предоставляет матерям-одиночкам и женщинам, воспитывающим ребенка до трех лет и детей с ограничениями по здоровью. В прошлом месяце приняты поправки в федеральный бюджет до 2036 года. Это позволит, помимо прочего, продлить программу семейной ипотеки. На это выделят более 66 миллиардов рублей. На выплаты многодетным семьям пойдут почти 48 миллиардов.

"Мы с начала СВО приняли более 100 законов. Сегодня на добровольцев практически в полном объеме распространены меры социальной поддержки, которые получают военные по контракту. Сегодня денежные выплаты участников СВО защищены от списания за долги. А ежемесячные выплаты теперь будут получаться в беззаявительном порядке", - отметил Андрей Картаполов, председатель комитета Госудмы по обороне.

Большие изменения произошли и в налоговом кодексе. Теперь в нашей стране - прогрессивная пятиступенчатая шкала НДФЛ. Минимальная ставка – 13% (при доходе до 2,4 миллиона рублей), а максимальная – 22% (для доходов свыше 50 миллионов). Также вырос налог на прибыль для компаний - до 25%. Большая работа продолжается и в деле борьбы с санкциями. Так, на прошлой неделе в первом чтении парламентарии одобрили законопроект, позволяющий ЦБ уже в сентябре начать международные расчеты в криптовалюте.

Под занавес весенней сессии парламентарии запретили треш-стримы в интернете. Оскорбительный контент будут блокировать, а авторов ждет штраф - 700 тысяч рублей, изъятие оборудования и даже запрет пользоваться интернетом. Также блогеров с аудиторией более 10 тысяч подписчиков обяжут предоставлять сведения о себе Роскомнадзор, а оформить на одного человека теперь можно будет не более 20 сим-карт.

Впервые Госдума утвердила состав правительства. Таким образом парламент и министерства теперь и работают, и несут ответственность за принятые решения вместе.

На Охотный ряд депутаты вернутся только в середине сентября - первые две недели осенней сессии они будут работать в своих избирательных округах в регионах.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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