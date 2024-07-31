Израиль бьет по всем фронтам: подробности обострения на Ближнем Востоке

В Иране убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания

Этой ночью практически все телеканалы арабских стран и телевидение Ирана прервали свои передачи для экстренного сообщения: "Резиденция Исмаила Хании в Тегеране подверглась обстрелу. Погиб также один из его телохранителей. Причина и масштабы этого инцидента расследуются, результаты будут объявлены позже. Стражи исламской революции выражают соболезнования героическому народу Палестины".

В Тегеране Исмаил Хания принимал участие в инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана. В ХАМАС заявили, что глава политбюро движения погиб в два часа ночи по местному времени в результате прямого попадания ракеты, и пообещали неминуемый ответ. Политик и бизнесмен, Хания был одним из ключевых участников переговоров по прекращению огня в Газе и освобождению заложников.

Израиль пока не дал никаких комментариев. В российском МИДе случившееся назвали "неприемлемым политическим убийством". Атака ЦАХАЛ на территорию другого государства нарушает все международные нормы, подчеркнули в нашем внешнеполитическом ведомстве. Убийство Исмаила Хании также осудили вице-президент уходящего правительства Ирана Амир Хосейн, МИД КНР, Турции и президент Палестины Махмуд Аббас. А президент Ирана заявил, что заставит пожалеть "террористов-оккупантов", трусливо убивших главу политбюро ХАМАС.

Судя по всему, Израиль решил ударить по всем фронтам. Накануне вечером ЦАХАЛ обстрелял ракетами жилые кварталы в южном пригороде ливанской столицы - Бейрута. Пострадали 74 человека, четверо погибли. Поисковые работы продолжаются. Под завалами могут быть люди.

Эту атаку на соседнее государство в армии обороны Израиля прокомментировали, объяснив, что целью был один из самых высокопоставленных командиров "Хезболлы", правая рука Хасана Насраллы - Фуад Шукр. По данным Вашингтона, именно он организовал подрыв казарм морской пехоты США в Бейруте в 1983 году. Тогда погибли 240 американских военных, 128 были ранены. За объявленного в розыск Шукра назначили вознаграждение - 5 миллионов долларов. У Израиля с ним были свои счеты.

"Фуад Шукр ответственен за ракетный удар по Мадждал-Шамсу, в ходе которого в минувшую субботу погибли 12 детей. ЦАХАЛ не потерпит террористических атак на израильское гражданское население", - заявил Даниэль Хагари, официальный представитель армии обороны Израиля.

Вот только верша, как они его называют, акт возмездия, израильтяне убили и ранили десятки ни в чем не повинных ливанцев. Эту атаку также осудили в российском МИДе. В свою очередь, вице-президент США Камала Харрис выступила в традиционном ключе: "Я хочу ясно дать понять - Израиль имеет право защищать себя, и я однозначно поддерживаю это право. При этом мы все равно должны работать над дипломатическим решением, чтобы положить конец атакам, и мы продолжим это делать".

Так называемые дипломатические усилия США на Ближнем Востоке хорошо видны на примере сектора Газа. После начала военной операции израильской армии там погибли уже более 40 тысяч палестинцев. Миллионы были вынуждены покинуть свои дома.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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