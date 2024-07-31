Заседание по делу об убийстве Игоря Талькова начинается в Санкт-Петебурге

Судебный процесс, которого ждали больше 30 лет

Расследование убийства Игоря Талькова возобновилось в 2021 году после обращения вдовы артиста Татьяны Тальковой к главе Следственного комета России Александру Бастрыкину. Новый опрос 150 свидетелей, генетические тесты с современным оборудованием помогли установить причастность к преступлению концертного директора Талькова Валерия Шляфмана - тогда, спустя несколько месяцев после трагедии, он эмигрировал в Израиль. На его рубашке, надетой в тот день, сохранились следы крови.

Петроградский суд Санкт-Петербурга заочно арестовал и объявил Шляфмана в международный розыск

"Он заочно обвиняется по п. "д" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей), ст. 15, п. "д" ст. 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей)", - сообщил Сергей Боровков, государственный обвинитель.

Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года во дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге во время сборного концерта звезд советской эстрады. За кулисами произошел конфликт из-за очередности выхода артистов на сцену.

В материалах уголовного дела есть список выступающих на том концерте: Сергей Кузнецов, "Летний Сад", "Секрет", Евгений Белоусов, Наташа Королева, Богдан Титомир, "Комбинация", Игорь Николаев. И под номерами 11 и 12 - Азиза и Игорь Тальков. Он должен был исполнить песню "Господин Президент", написанную сразу после знаменитого августовского путча. Валерий Шляфман затеял ссору из-за просьбы директора Азизы поменять их с Тальковым местами. В ходе перепалки появилось оружие. Одна из пуль попала в 34-летнего композитора.

Случайность это была, трагическое совпадение или тщательно спланированное убийство - ответа не появилось до сих пор. Первое уголовное дело не раскрыто, орудие убийства не найдено, следы вокруг растоптала толпа. Все это породило огромное количество противоречивых слухов и домыслов, которые не утихают до сих пор.

Семья Игоря Талькова верит - это не несчастный случай, кто-то не смог простить певцу его искреннюю любовь к Родине. Игоря Талькова знали как автора остро-социальных песен, его называли неуслышанным глашатаем перемен, который смог найти самый короткий путь к сердцу людей - через стихи и музыку.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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