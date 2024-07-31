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Российские школьники триумфально выступили на Международной олимпиаде по химии

12:04
  • среда
  • 31 июля 2024

Она проходила в Саудовской Аравии

Что будет, если сложить четыре золота и одно серебро плюс еще четыре золота? Единственно верный ответ - победа. А вот и сами победители. Симпатичные мальчишки с широкими улыбками и невероятной энергией, несмотря на долгий перелет и действительно серьезные испытания.

За звание лучшего химика в Эр-Рияде сошлись ребята из 90 государств. Днем раньше домой вернулись физики. Наша команда стала сильнейшей на международной олимпиаде в иранском Исфахане - там соревновались старшеклассники из 40 стран. Тем ценнее каждая медаль.

С победой российских школьников уже поздравили президент Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.

Химия для команды победителей - не просто любимый предмет, а возможность добиться совершенства. Причем свой выбор ребята сделали чуть ли не с пеленок.

"У меня и бабушка, и дедушка по папиной линии - оба были химики. Соответственно, когда я был маленький, дедушка подарил мне набор "Юный химик". Он мне очень много рассказывал, объяснял, показывал. Именно это завлекло меня для занятий химией", - говорит Матвей Васияров, медалист Международной химической олимпиады, ученик столичной школы Центра педагогического мастерства.

Олимпиада - школьная, но в процессе подготовки все по-взрослому: ежедневные занятия, сборы на химфаке МГУ и постоянная работа с тренерским штабом, лучшими учеными страны. Ведь конкуренция - сильнейшая. 

Международная химическая Олимпиада - уже 56-я по счету. Школьники держат марку - с каждым годом улучшают результат. Если в 2023-м из Швейцарии привезли три золотых и серебряную медали, то на этот раз - сразу четыре золота.

"Это моя вторая медаль на Международной химической олимпиаде. В прошлом году я взял медаль в Швейцарии. Самое сложное было - уложиться в заданное время, у меня это получилось - и вот результат", - рассказал Вадим Харисов, медалист Международной химической олимпиады, Республиканский инженерный лицей-интернат, Уфа.

Завоеванные юными химиками и физиками медали - это не только гордость для ребят, их родителей и учителей. Но и уверенность в будущем. Да, у нас были гениальные и всемирно знаменитые Ландау, Курчатов, Менделеев. И благодаря золотому стандарту образования - еще обязательно будут.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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Школьники победившие на международной олимпиаде по химии
Школьники победившие на международной олимпиаде по химии
Школьники победившие на международной олимпиаде по химии
Школьники победившие на международной олимпиаде по химии
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