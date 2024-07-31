Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Евы Демченко

В любой момент у девочки может начаться сильное кровотечение

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 13-летней Евы Демченко. Ее историю мы рассказывали накануне.

У девочки - конституциональная апластическая анемия. Это патология крови, при которой не вырабатывается нужное количество эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов. В любой момент у Евы может лопнуть какой-нибудь сосуд и начаться сильное кровотечение, которое ничем не остановить в течение нескольких часов. Чтобы победить болезнь, подростку требуется трансплантация костного мозга. Поиск донора и лекарства стоят почти 6 миллионов рублей. У семьи таких денег нет.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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