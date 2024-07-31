В Москве наградили лауреатов конкурса "Архитектура дипломатии"

Участники - молодые художники из разных регионов страны
В Москве наградили лауреатов всероссийского конкурса "Архитектура дипломатии". Он проводится уже третий год.
Участники - молодые художники из разных регионов страны. Перед ними поставили непростую задачу - взглянуть на дипломатию через культуру и искусство. Авторам предстояло объединить в своих работах классическую архитектуру с узнаваемыми образами народных промыслов.
Цель конкурса - привлечь внимание к традиционным ценностям нашей страны.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram