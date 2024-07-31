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В Москве наградили лауреатов конкурса "Архитектура дипломатии"

12:00
  • среда
  • 31 июля 2024

Участники - молодые художники из разных регионов страны

В Москве наградили лауреатов всероссийского конкурса "Архитектура дипломатии". Он проводится уже третий год.

Участники - молодые художники из разных регионов страны. Перед ними поставили непростую задачу - взглянуть на дипломатию через культуру и искусство. Авторам предстояло объединить в своих работах классическую архитектуру с узнаваемыми образами народных промыслов.

Цель конкурса - привлечь внимание к традиционным ценностям нашей страны.

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Награждение лауреатов конкурса "Архитектура дипломатии"
Награждение лауреатов конкурса "Архитектура дипломатии"
Награждение лауреатов конкурса "Архитектура дипломатии"
Награждение лауреатов конкурса "Архитектура дипломатии"
Награждение лауреатов конкурса "Архитектура дипломатии"
Награждение лауреатов конкурса "Архитектура дипломатии"
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