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Госдума может разрешить участникам СВО пользоваться гаджетами

10:22
  • среда
  • 31 июля 2024

Принятый недавно закон о запрете смартфонов сочли вредным

В Госдуме хотят пересмотреть запрет на гаджеты в зоне спецоперации.

Профильный комитет по обороне рекомендовал внести поправки в уже принятый Госдумой 24 июля закон, который запрещает использование гаджетов военнослужащим в зоне СВО. ЗА нарушение  бойцов СВО планировали отправлять на гаупвахту на 10 суток. 

Нижняя палата может признать утратившим силу соответствующее постановление, передает ТАСС. Как ожидается, в поправках уточнят, что запрет на гаджеты не коснется тех устройств, которые используются для выполнения обязанностей службы.

На пересмотр документа подтолкнул широкий общественный резонанс. Депутат Госдумы Максим Иванов назвал инициативу вредной, так как смартфоны и другие электронные устройства стали неотъемлемой частью современных боевых действий – в частности, они обеспечивают связь между подразделениями, заменяют устаревшие карты, упрощают работу артиллеристов.

"Если сейчас все это убрать, мы вернемся в прошлый век и снова начнем читать с бумаги координаты для артиллеристов", - заявил военный корреспондент Александр Коц.

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