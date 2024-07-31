"Хезболла" решила активнее бороться с Израилем после гибели Хании

Борьбу продолжат "с еще большей решимостью"

Движение "Хезболла" заявило о намерении продолжить борьбу с Израилем "с еще большей решимостью" после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате удара по его резиденции в Тегеране.

ХАМАС обвинило в случившемся власти Израиля, а представитель движения предупредил, что убийство Хании повлечет ответные меры против Тель-Авива.

Руководство хуситов назвало убийство Хании террористическим преступлением, а движение "Хезболла" заявило о намерении продолжить борьбу с Израилем с еще большей решимостью.

При этом "Хезболла" подтверждает, что командир движения Фуад Шукр также находился в здании, по которому пришелся удар Израиля, но пока не может сообщить о его судьбе, сообщает РИА Новости.

Российское Министерство иностранных дел, комментируя случившееся, предупредило, что это неминуемо приведет к дальнейшей эскалации напряженности в регионе. Заместитель руководителя ведомства Михаил Богданов отметил, что убийство Хании негативно отразится на переговорах в Дохе по Сектору Газа.

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