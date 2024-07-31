США решили создать торговый маршрут из Азии в обход России и Китая

Планами поделился помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии

Американские власти изучают возможность создания нового сухопутного маршрута из стран Центральной Азии на мировые рынки в обход России и Китая.

Как рассказал помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, "страны Центральной Азии невероятно богаты, и сейчас их единственные варианты выхода на мировые рынки, по сути, лежат через Россию или Китай".

Однако Вашингтону хотелось бы "гораздо меньше будут зависеть от России и Китая", а потому он рассматривает вероятность открытия маршрута, который будет пролегать через Армению или Азербайджан, цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко предупреждала, что западные государства стараются разобщить страны Центральной Азии — "мы понимаем их цели и задачи и, конечно, это опасно". Но политик выразила убежденность в том, что Западу не удастся добиться желаемого.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал, что "мы внимательно следим за торговлей между ЕС, странами Центральной Азии и Россией". Он призывал нарастить наше сотрудничество в этой сфере, "потому что мы нуждаемся в международном партнерстве, чтобы противостоять глобальным вызовам".

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