"Это стало последней каплей": откровенное интервью основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук

Она призналась, что желание развестись зрело уже давно

На днях стало известно о проблемах в бизнесе и браке основателя Wildberries Владислава Бакальчука. Об этом объявил Рамзан Кадыров. Он заговорил о якобы рейдерском захвате компании. Однако Татьяна Бакальчук это опровергла. Более того, она сообщила о том, что намерена подать на развод.

В откровенном интервью женщина призналась, что у нее уже давно зрело решение расстаться с мужем, и бизнес тут ни при чем. "Причина развода гораздо глубже, она лежит в плоскости наших личных отношений, и крах нашего брака начался задолго до идеи объединения с Russ. Первая серьезная трещина была еще в ноябре прошлого года. Но это, безусловно, стало последней каплей", - заявила Татьяна, имея в виду шумиху, которая поднялась после публичных заявлений Владислава.

Бакальчук уверяет, что пользователи даже не заметят, что "Ягодки" объединились с компанией Russ. Кстати, о слиянии было объявлено еще в июне. Объединенная компания была зарегистрирована 4 июля и получила название ООО "РВБ". Доля Татьяны в компании составляет 64,35%. Она утверждает, что слова Владислава о том, что он не знал о слиянии, - "абсолютная неправда".

"Он знал о сделке с самого начала. Вся наша команда знала. Я такие решения никогда не принимала в одиночку. Топ-менеджмент поддержал объединение. Мы готовились к нему не один день и даже не один месяц. Были просчитаны все показатели, оценены все плюсы и взвешены все риски", - подчеркнула Бакальчук.

Она также опровергла слова Владислава, что он в одиночку воспитывает их семерых детей. Татьяна рассказала, что каждый день общается с ними. Дети, к слову, в настоящее время находятся на отдыхе с бабушкой, матерью Татьяны. А Владислав, который может видеться с наследниками в любое время, приехал к ним и снял как раз то видео, после которого и пошли слухи, будто он один ими занимается.

"Мне очень больно, что они оказались в центре ситуации, а Владислав с их помощью пытается как-то повлиять на нее", - призналась Татьяна "КП".

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