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Путин ввел новую выплату за отправку на СВО по контракту

10:51
  • среда
  • 31 июля 2024

Ее получат подписавшие контракт с 1 августа

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате гражданам России и иностранных государств, заключившим контракт на участие в специальной военной операции с 1 августа по 31 декабря 2024 года. Размер выплаты будет составлять 400 тысяч рублей.

Глава государства также рекомендовал властям регионов установить единовременную выплату заключившим контракт на участие в спецоперации с 1 августа в сумме не менее 400 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 23 июля 2024 года поступившие на службу в Москве контрактники получат единовременную выплату в размере 1,9 миллиона рублей. Общая сумма выплат каждому такому военному в столице превысит 5,2 миллиона рублей за первый год службы.

13 июля сообщалось, что глава государства Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий. Они увеличатся на 5,1% с 1 октября 2024 года. Выплаты военным пенсионерам индексируют регулярно.

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