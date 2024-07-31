В России выросла доля людей с избыточным весом

Россиян с нормальным весом стало меньше

В 2023 году индекс массы тела, соответствующий предожирению, имели почти 44% россиян, хотя пятью годами ранее показатель составлял 40%. Об этом в среду, 31 июля, рассказали в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).

В целом доля взрослых людей с лишним весом в России старше 19 лет возросла с 61,7% до 62,5%. Относительное количество россиян, имеющих вес в пределах нормы, уменьшилось с 36,3 до 35,7%.

Заметнее всего эта тенденция среди мужчин. В 2018 году нормальный вес имели 34% представителей сильного пола в России, нынешний показатель составляет 30,9%. Доля мужчин, имеющих лишние килограммы (предожирение), возросла с 46,9 до 52,4%.

У женщин доля обладательниц нормального веса, напротив, выросла — с 38,1 до 39,4%. Имеющих лишний вес в стадии предожирения также стало больше — с 34,7 до 37,1%, сообщает РБК.

На проблему лишнего веса ранее пожаловался министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Политик рассказал, что "умные" устройства отслеживания веса рекомендуют ему сбросить шесть килограммов.

О важности контроля веса напомнила апрельская ситуация с жителем Москвы, который утратил способность передвигаться самостоятельно. 54-летний Максим весит более 300 килограммов. Чтобы госпитализировать мужчину, потребовалась спецтехника и помощь спасателей МЧС.

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