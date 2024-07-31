На главу Суверенного совета Судана совершено покушение

Политик выжил

Покушение было совершено на главу Суверенного совета Судана Абдель Фаттаха Аль-Бурхана.

Инцидент произошел во время его посещения военной базы на востоке страны, где проходила церемония выпуска военных студентов. Политика попытались убить с помощью беспилотника.

В результате атаки погибли пять военных, пишет суданская газета Sudan Tribune. Политик выжил, его телохранитель получил ранения.

Абдель Фаттах аль-Бурхан является главой переходного Суверенного совета Судана. С апреля в стране идут столкновения между силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией, напоминает РИА Новости. Стороны не могут согласовать методы формирования единых вооруженных сил.

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