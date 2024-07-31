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"Я счастлив!": Харламов рассказал о ребенке от Ковальчук

11:34
  • среда
  • 31 июля 2024

Юморист раскрыл детали личной жизни

Этот год стал поворотным для Гарика Харламова. В мае он женился на актрисе Катерине Ковальчук, а на днях стало известно, что Гарик вступил в новую должность креативного продюсера Comedy Club на телеканале ТНТ. В честь таких важных событий в жизни юморист дал откровенное интервью, в котором было затронуто много тем, в том числе и касающихся его личной жизни.

В частности, Харламов признался, что души не чает в своей десятилетней дочке Насте, которую ему родила актриса Кристина Асмус. Однако на одном ребенке останавливаться Гарик не намерен. Он признался, что мечтает еще не раз стать отцом.

"43 года, уже хочется еще детей. Считаю, что есть еще время и для нового потомства. Поэтому, конечно, не страшно, наоборот, прекрасно и замечательно. Я счастлив!" - заявил Гарик Харламов.

Юморист не устает нахваливать свою избранницу, актрису Катерину Ковальчук. Он отметил ее незаурядные кулинарные способности, а еще отметил, что она вдохновила его на прогулки на свежем воздухе, чего артист раньше не делал.

"Не знаю, куда смотреть, каким Богам молиться, но пока все замечательно. Дай Бог, что так и будет", - заключил артист в беседе с "КП".

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