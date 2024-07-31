Собянин: Четыре вокзала реконструируют для ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Москва выделит более 34 млрд руб. на строительство ВСМ до Санкт-Петербурга

На строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург из столичного бюджета будет выделено 34,1 миллиарда рублей. Такое решение принял Сергей Собянин. По его словам, на территории города будет четыре остановки ВСМ-1. Первой станет городской вокзал "Зеленоград-Крюково". Там появится новый вокзальный комплекс, интегрированный с вестибюлем станции МЦД-3. Масштабные преобразования ждут станции "Петровско-Разумовская" и "Рижская", а также Ленинградский вокзал.

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