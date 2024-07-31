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Число жертв аварии на шлюзе Беломорканала выросло до трех

11:24
  • среда
  • 31 июля 2024

Найдено еще одно тело

Обнаружено тело женщины, пропавшей в результате аварии на шлюзе Беломорканала. Об этом в среду, 31 июля, рассказал глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.
На аварийном участке Беломорканала ввели запрет на движение судов

О том, что количество жертв аварии выросло до трех человек, рассказали также в республиканском главке Министерства чрезвычайных ситуаций, сообщает РИА Новости.

Авария произошла из-за размыва временной грунтовой перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорканала. Ее установили на время реконструкции Шаваньской плотины. По факту неконтролируемого сброса воды на населенные пункты возбуждено уголовное дело. Движение судов на аварийном участке Беломорканала временно запретили.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что заниматься контролем состояния гидротехнических сооружений в регионах должны заниматься местные органы власти — это их прерогатива, а не федеральных властей или администрации президента.

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