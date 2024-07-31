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У Светланы Светличной обнаружили опухоль в голове

11:23
  • среда
  • 31 июля 2024

Актриса практически потеряла память

84-летняя Светлана Светличная наблюдается в психо-неврологическом диспансере с 2017 года. Сообщается, что звезда фильма "Бриллиантовая рука" практически потеряла память из-за болезни Альцгеймера — у нее проблемы с речью и мышлением. Актриса постоянно находится под присмотром врачей, иногда не может двигаться без посторонней помощи и 75% времени проводит в кровати. Бывало, что артистка впадала в ярость и кусала медсестру, сообщает телеграм-канал Mash.

А теперь оказалось, что когнитивные расстройства у Светличной могут быть связаны с опухолью в голове. Однако и речи не идет о хирургическом вмешательстве - в ее возрасте это слишком опасно. Пока же у артистки взяли материал на биопсию, результаты которой в ближайшее время покажут характер новообразований: злокачественные они или нет.

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