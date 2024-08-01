Запрет на экспорт бензина и новые выплаты: что ждет россиян в августе

10 важных изменений последнего месяца лета

С 1 августа в России вступят в силу несколько важных нововведений. В частности, контрактникам СВО увеличат единовременную выплату, улучшится качество ИЖС, россияне смогут оставлять наследство в цифровых рублях. Об этих и других изменениях – в подборке ТВЦ.RU.

Запрет на экспорт топлива

Российский рынок топлива с 1 августа возвращается к запрету на экспорт бензина. Эмбарго было введено с марта до конца августа, но прерывалось в июле. Теперь согласно действующему плану, запрет продлится до сентября.

Возобновление запрета связано с подорожанием бензина на бирже. Мера позволит успокоить ситуацию, "насытить рынок", что в итоге, как ожидается, приведет к откату цен.

Выплата контрактникам СВО

Президент России Владимир Путин назначил выплату в 400 тысяч рублей всем, кто подпишет контракт с Минобороны с 1 августа и до конца 2024 года. Деньги положены тем, кто заключил контракт о прохождении службы в ВС России сроком на один год и более для участия в СВО.

Пенсии и детские пособия

С 5 августа меняются правила назначения и выплаты единого пособия на ребенка в возрасте до 17 лет. Семьи смогут подавать на выплату по месту временной регистрации или фактического проживания без предоставления подтверждающих документов. При возникновении вопросов могут потребовать, например, справку о посещении ребенком образовательного учреждения или договор аренды на квартиру.

Что касается пенсионеров, то в августе получат прибавку к пенсии те, кто отметил 80-летие в июле. Сумма составит 8134, 88 рубля. Перерасчет беззаявительный. Аналогичное повышение ждет россиян, получивших первую группу инвалидности.

Также СФР пересчитает пенсии тем, кто работал в 2023 году. Прибавку рассчитают, исходя из поступлений в пенсионную систему за прошлый год.

Новые возможности "Госуслуг"

С 1 августа на едином портале "Госуслуг" будет доступна информация обо всех услугах, полученных в различных органах власти и организациях. Речь идет и о личных посещениях и онлайн.

Завершение приемной кампании в ВУЗах

В августе завершается период поступления в высшие учебные заведения. Оригиналы документов будут приниматься до 3 августа. С 4 по 9 августа университеты опубликуют приказы о зачислении. У платников времени на выбор ВУЗа немного больше – до 20 августа.

Частные дома по новому стандарту

С 1 августа в России заработает новый "зеленый" ГОСТ для загородного индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Стандарт разработан для застройщиков и производителей домокомплектов для улучшения качества домов. Он не будет обязательным, но маркировка поможет людям выбрать более экологичное, удобное и экономичное жилье.

Разговоры с должниками под запись

С 5 августа кредиторы обязаны вести аудиозаписи разговоров с должниками и хранить их в течение трех лет. Мера призвана защитить должников от возможных угроз. Следить за выполнением требований будет Федеральная служба судебных приставов (ФССП).

Цифровое наследство

С августа у россиян появится возможность оставить наследство в цифровых рублях. Для этого потребуется составить специальное завещание в банке, где у человека открыт счет. Цифровой рубль – это третья форма национальной валюты наравне с наличными и безналичными деньгами.

Перевозки грузов

Перевозчики по России начнут тестировать новый сервис для оформления грузоперевозок - "Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа". В нем будет вестись электронный документооборот для всех этапов перевозок всех видов транспорта.

Закрытие вокзала

Здание Ленинградского вокзала в Москве закроют на реконструкцию с 11 августа. Пригородные поезда и поезда дальнего следования продолжат прибывать на вокзал по расписанию, но путь к ним изменится – пассажирам придется идти по улице вдоль здания. Для удобства будет размещена навигация. Купить билеты можно в соседних Казанском и Ярославском вокзалах.

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