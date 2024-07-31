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"Хорошее решение": В ЕК оценили блокировку Киевом поставок нефти Венгрии и Словакии

12:14
  • среда
  • 31 июля 2024

Брюссель отказывается повлиять на украинские власти

Блокировка Украиной поставок российской нефти в Венгрию и Словакию соответствует интересам Еврокомиссии — она полностью совпадает с санкционной политикой Брюсселя в отношении российской нефти. Об этом в среду, 31 июля, заявил дипломатический источник в Брюсселе.
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По словам собеседника ТАСС, Венгрия и Словакия добились для себя исключений из санкционных решений Еврокомиссии до конца 2025 года, которая ввела с согласия стран ЕС полный запрет на морские поставки российской нефти государствам сообщества с 5 декабря 2022 года.

В этих условиях блокировка со стороны Киева — это "хорошее решение для Еврокомиссии, которое идет строго в русле политики Брюсселя", чем и объясняется полная пассивность Еврокомиссии в решении этой проблемы, подытожил источник.

Многие расценивают молчаливое потворствование Брюсселя действиям украинских властей в отношении Венгрии и Словакии как наказание непослушных членов Евросоюза, выступающих против общего русла европейской политики. Будапешт и Братислава открыто признают, что не являются ярыми поборниками антироссийских санкции, а также не желают участвовать в накачивании киевского режима вооружениями.

Эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков напомнил, что "раньше Киев только, по сути, газовым транзитом шантажировал европейцев, и с теми самыми словаками у них были отдельные переговоры по транзиту газа". То, что происходит сейчас, по мнению специалиста, это явный намек на то, чтобы "Венгрия не влезала с мирными инициативами".

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