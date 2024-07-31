Это может быть сделано не под эгидой НАТО

Западные страны могут отправить свои войска на Украину для помощи украинской армии, но не от имени НАТО. Такое заявление сделал во вторник, 30 июля, бывший директор по европейским делам совета США по национальной безопасности, американский подполковник в отставке Александр Виндман.

Как заявил Виндман в интервью газете The Irish Times, "вполне можно увидеть сценарий, при котором они разместят свои собственные войска на местах, но не как часть НАТО, а на основе двусторонних соглашений".

Эксперт предположил, что на подобный шаг западные страны могут отважиться, чтобы избежать боев на собственной территории. Вместе с тем Виндман выразил мнение, что российско-украинский конфликт рано или поздно закончится переговорами.

Ранее президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что западные государства предпочли бы "воевать дистанционно, через кого-то другого, вкладывать деньги и так далее", однако и к прямому военному противостоянию они "будут готовы и готовятся к конфликту с Россией намного быстрее, чем многие хотят видеть".

Президент России Владимир Путин отмечал, что наша страна желает "всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования" конфликта на Украине мирными средствами. Однако проблема состоит в надежности гарантий, поскольку Запад предпочитает мироустройство не на основе международного права, пояснил Путин.

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